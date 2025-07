Il calcio scende in campo per l’inclusione: l’associazione Un passo alla volta sarà presente alle fasi finali del Trofeo Città d’Albenga

In occasione delle finali del Trofeo Città d’Albenga, anche la solidarietà indosserà la maglia da titolare.

L’associazione Un passo alla volta, impegnata ogni giorno al fianco delle famiglie e dei bambini con disturbi dello spettro autistico, sarà presente allo stadio per portare il proprio messaggio di inclusione, consapevolezza e speranza.

"Un grazie speciale - spiegano dall'associazione - va a Emanuele Scorsone e Loris Giunta promotori dell’iniziativa, che han voluto unire sport e beneficenza in un abbraccio che supera ogni barriera.

In un gesto concreto di vicinanza, durante le fasi finali del torneo l’offerta data per l’acceso al campo sarà devoluta all’associazione, contribuendo a costruire, passo dopo passo, un mondo più accogliente per tutti.

“Quando lo sport incontra il cuore, si segna sempre un gol che vale per tutti.”

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: perché il calcio è passione, ma può diventare anche strumento di cambiamento.

E questa, più che una partita, è una promessa che cammina. Insieme.

Le semifinali all'Annibale Riva sono in programma domani sera, giovedì 3 luglio.

In campo alle 21:00 Shugar Barber / Karma Caffè / Montis Gin contro Autofficina Perrier / Anima / Na Praia. A seguire il confronto tra Hurgada e Interno uno. Chi vince raggiungerà l'ultimo atto della competizione.