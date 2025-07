Calciomercato. Arrivo importante per la mediana del Ceriale, ha firmato Roberto Franco

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



Bel colpo per la mediana del Ceriale.

Roberto Franco dopo l'ultimo biennio al Pietra Ligure passa infatti in biancoblu. Un innesto che porterà dinamismo e capacità di inserimento nel centrocampo di mister Mambrin.



L'annuncio:

"Il Ceriale Progetto Calcio comunica che Roberto Franco è un nuovo giocatore biancoblù!

Centrocampista molto duttile classe 1997, vanta un buon bagaglio di esperienze soprattutto in categoria superiore nella quale ha giocato con Imperia, Alassio FC e Pietra Ligure. Ha militato anche nell'Andora e nella Golfo Dianese.

La Società ringrazia l'ASD Pietra Ligure 1956 per la buona riuscita della trattativa.

Benvenuto, Roberto!"