Calciomercato. Il Ceriale amplia il parco portieri con Andrea Gallo

Il comunicato:

Il Ceriale Progetto Calcio rende noto un importante colpo per la porta: Andrea Gallo è biancoblù!

Per il classe 1998 sono tante le tappe importanti nel corso della sua carriera: a partire dei primi passi in Serie D con il Finale fino alle ultime e vincenti annate in quel dell'Ellena. Un innesto che porta ancora più esperienza e personalità al gruppo squadra cerialese.

La Società ringrazia la San Francesco Loano per la buona riuscita della trattativa.

Benvenuto, Andrea!