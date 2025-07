Calciomercato. La Cairese annuncia l'ingaggio di Nicolò Sancinito

Nicolò Sancinito torna in Liguria.

Dopo la vittoria dello scudetto Under 18 con il Genoa, il laterale ingauno ha approcciato per la prima volta il calcio dei grandi, vestendo le casacche del Ravenna e dell'Asti in Serie D.

Anche nella prossima stagione, il giocatore classe 2006, militerà in quarta serie ma con i colori della Cairese.

L'annuncio:

"L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio di Nicolò Sancinito, terzino destro/esterno classe 2006!

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa

Esperienze in Serie D con Ravenna e Asti

Un profilo giovane ma già con esperienze importanti, pronto a mettersi a disposizione della Cairese!

Da parte di tutta la società, i migliori auguri per la nuova stagione".