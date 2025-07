Calciomercato, Vado. Ufficiale il rinnovo di Bellocci, giorni chiave per l'ingaggio di Ciccone

Come abbiamo raccontato a più riprese, sono giorni decisamente frenetici tra i corridoi del Ferruccio Chittolina.

Tra conferme e trattative, non manca il lavoro al ds Mancuso; oggi infatti è stato infatti posto nero su bianco il rinnovo di Andrea Bellocci.

Il portiere del Vado, di proprietà del Torino, è stato uno degli elementi che si è maggiormente contraddistinto nell'ultimo campionato, grazie ai suoi interventi salva risultato.

Per quanto riguarda le operazioni in entrata, uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di Nicola Ciccone. Il centrocampista classe 1996 può vantare più di 300 presenze tra Serie C e Serie D, grazie anche alle esperienze in club di blasone come Catanzaro, Gubbio e Pergolettese.

L'operazione con il giocatore nell'ultima stagione al Pro Palazzolo è in via di definizione, ma bisognerà aspettare l'inizio della prossima settimana per capire se avrò l'esito sperato.