Calciomercato. La mossa del Pontelungo, Giacomo Piu è granata

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come

Il Pontelungo si è mosso come d'abitudine con grande discrezione, riuscendo a portare a casa uno dei giocatori più chiacchierati della sessione estiva in corso.

Poco fa i granata hanno infatti ufficializzato l'ingaggio di Giacomo Piu. ex di Ceriale e Finale e reduce dalla vittoria del campionato di Prima Categoria con la maglia del Savona.

Il comunicato:

L’ASD Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare di avere raggiunto l’accordo con:

Giacomo Piu, attaccante, classe 2002

Cresciuto nel Vado dove ha vestito la maglia della Prima Squadra, ha militato nelle giovanili del Genoa, già giocatore di Sanremese, Cairese, Ceriale, Finale e Savona.

La Società nel dargli il benvenuto, rivolge a Giacomo un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.