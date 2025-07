Calciomercato. Il Pontelungo si tiene stretto due dei suoi riferimento, accordo rinnovato con Sfinjari e Bovio

L'annuncio granata:

L’ASD Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare di avere raggiunto l’accordo con:

Ernand Sfinjari, attaccante, classe 1999

Giulio Bovio, difensore, classe 1993

Sfinjari, protagonista assoluto in tutte le cinque stagioni con i nostri colori, dove nell’ultimo anno, solo un grave infortunio non gli ha permesso di vincere la classifica cannonieri; Bovio, fondamentale punto di riferimento del nostro spogliatoio, al suo undicesimo campionato in maglia granata.

La Società, nell’auspicare a Ernand un pronto rientro in campo, rivolge ad entrambi un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.