Crisi Imperia calcio, anche gli Ultras si mobilitano: tifosi e appassionati discutono il futuro del club neroazzurro

Non solo calcio, ma anche passione, identità e partecipazione. Sabato 12 luglio, sui campi di San Lorenzo al Mare in via Pietrabruna, dalle ore 9 alle 20:30, andrà in scena il 1° Trofeo di calcio a 7 'Operazione 18100', un evento nato dalla base del tifo organizzato neroazzurro ma aperto a tutti: ultras, tifosi, sportivi e semplici appassionati.

L’iniziativa arriva in un momento delicatissimo per l’Imperia Calcio, entro domani alle 17 dovrà essere formalizzata l'iscrizione, alle prese con una crisi profonda che sta mettendo a rischio presente e futuro della società. Proprio per questo, il torneo sarà molto più di una semplice giornata sportiva: sarà un’occasione concreta per ritrovarsi, fare gruppo e confrontarsi apertamente sul destino del club.

Tra una partita e l’altra, accompagnati da convivialità, grigliate e birra, nel pomeriggio si aprirà uno spazio di dibattito pubblico dedicato alla situazione dell’Imperia. Gli organizzatori – in primis gli Ultras – vogliono coinvolgere l’intera comunità calcistica per fare il punto sulla 'tragedia sportiva' che sta vivendo la squadra.

“La nostra Imperia merita rispetto, chiarezza e progettualità”, dicono gli Ultras. Durante l’incontro verranno avanzate valutazioni, proposte e possibili decisioni condivise, con l’obiettivo di dare una scossa concreta al panorama calcistico imperiese e difendere una maglia che rappresenta molto più di una squadra.

Il messaggio è chiaro: l’Imperia non si lascia morire nel silenzio. Sabato si scenderà in campo, sì, ma si scenderà anche in piazza per ridare voce a chi ama davvero questi colori.