Calciomercato. Tris di under per il Pontelungo: Garabello, Secco e Za Garibaldi

Il comunicato granata.

L’ASD Pontelungo 1949 ha il grande piacere di comunicare di avere raggiunto l’accordo con:

Thomas Garabello, jolly, classe 2007, cresciuto nella Loanesi San Francesco, ha militato nei settori giovanili di Finale Ligure e San Francesco Loano, già giocatore nell’Under 21 del Pietra Ligure.

Giulio Secco, difensore, classe 2008, cresciuto nel Ceriale.

Alessandro Za Garibaldi, centrocampista, classe 2007, cresciuto nella Golfodianese, ha militato nella juniores nazionale dell’Albenga.

La Società nel dargli il benvenuto rivolge a tutti loro un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.