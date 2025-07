Calciomercato. Nuova avventura in Serie C per Andrea Barberis: il centrocampista finalese va al Cittadella

Nuova avventura, ancora una volta in Serie C, per il centrocampista finalese Andrea Barberis. Il capitano della storica promozione in Serie A del Monza, dopo l'ultima stagione trascorsa a Crotone, passa ufficialmente al Cittadella.

Con all'attivo 75 presenze nel massimo campionato e oltre 200 in B è senza dubbio un rinforzo d'esperienza per i granata, che di certo non intendono disputare un campionato da comparse. Tutt'altro.

Barberis arriva in Veneto dopo una stagione "particolare ma bella", come ha scritto lo stesso centrocampista sui suoi profili social salutando e ringraziando i calabresi "per la possibilità di giocare in un periodo difficile della carriera" e per "tutte le dimostrazioni di affetto date allo stadio e in giro per la città".

Con la maglia della società patavina, Barberis troverà (fatte salve tutte le evoluzioni future del calciomercato) come compagno di reparto un altro centrocampista ben noto nel savonese, nonché suo concittadino. Vale a dire Andrea Tessiore, che ha sposato la causa del "Citta" la scorsa stagione.