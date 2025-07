Calciomercato Plodio: confermato Armellino le novità sono Testoni e Clemente

Il Plodio inizia a muoversi con decisione sul mercato in vista della nuova stagione. La società biancoblù ha confermato la presenza in rosa del centrocampista Gabriele Armellino, classe 1999, alla seconda stagione consecutiva in biancoblu,

Due anche i volti nuovi. In difesa rientra Alessio Testoni, classe 2001, reduce da una stagione al Dego e pronto a riprendere il suo posto nella retroguardia plodiese.

In attacco, invece, arriva Nicholas Clemente, classe 1998, anch’egli proveniente dal Dego. Giocatore duttile e pronto ad accendere con le sue giocate l'attacco valbormidese.