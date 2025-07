Calciomercato. Ecco i botti del Pietra Ligure, Fatnassi e Ravoncoli sono biancocelesti

Il Pietra Ligure è stata una delle società che più ha attirato l'attenzione per gli importanti rumor di mercato.

Ora però anche per i biancocelesti è tempo di voltare le carte e annunciare le proprie ufficialità. I primi colpi confermati sono quelli di Amin Fatnassi e Mirko Ravoncoli. Il duttile e talentuoso centrocampista classe 2004 ha disputato le ultime stagioni in Serie D con le maglie di Imperia e Vado, mentre il difensore ha appena festaggiato la promozione in D con il Celle Varazze.

La maniera migliore per battezzare la campagna estiva, in attesa del supercolpo Giglio.



"L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 è lieta di annunciare di aver perfezionato l’accordo, in vista della stagione sportiva 2025/2026, per le prestazioni sportive dei calciatori Amin Fatnassi e Mirko Ravoncoli.

Fatnassi, centrocampista classe 2004, nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Imperia in Serie D. Può vantare inoltre un’esperienza nelle fila del Vado FC.

Ravoncoli, difensore classe 1995, è reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con il Celle Varazze. Nella sua carriera ha vestito anche i colori di Genoa, Imperia e Taggia.

Ad Amin e Mirko, il benvenuto da parte della società e un sentito in bocca al lupo per la nuova avventura in biancoceleste che li attende".