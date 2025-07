Calciomercato. L'Ospedaletti annuncia il ritorno di Salmaso, il centrocampista torna a ponente

La nota orange:

L’Ospedaletti riporta nel calcio ponentino Andrea Salmaso, centrocampista classe 2001. Cresciuto nel settore giovanile della Sanremese in Serie D, Salmaso è ora alla sua seconda avventura in maglia orange. In carriera ha vestito le maglie di Taggia e Imperia, prima di trasferirsi alla Sampierdarenese. A Genova ha poi militato nel Little James, prima di approdare la scorsa stagione al Borgoratti, squadra con cui ha messo a segno 12 reti nel campionato di Promozione.

Ora il ritorno a Ponente, con la maglia dell’Ospedaletti.