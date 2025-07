Calcio. Il Genoa batte 13-0 il Fassa in amichevole, subito una tripletta per il finalese Debenedetti

Debutto stagionale travolgente per il Genoa di Patrick Vieira, che nel primo test amichevole estivo travolge il Fassa Calcio con un netto 13-0.

Partenza sprint per i rossoblù, schierati dal tecnico con l'annunciato 4-2-3-1 nel segno della continuità rispetto alla scorsa stagione, nonostante la gestione delle forze in queste prime giornate di allenamenti e il mercato abbiano dato spazio ad alcune "sorprese". Subito dentro l'ultimo arrivato Grønbæk, dietro spazio a Bohinen al fianco di Bani (su cui resta concreto l'interesse del Palermo, ndr) ma anche i rientranti dagli infortuni del finale di stagione scorsa, vale a dire Cuenca largo a destra e Malinovskyi in cabina di regia.

Una formula che comunque dà subito buone indicazioni, nonostante il modesto valore dell'avversario, coi rossoblù in vantaggio al 6’ con Frendrup, seguito a ruota dalle reti di Cuenca (12’), Ekuban (14’) e Martin (21’). Il primo tempo si chiude sul 5-0 grazie al tap-in di Thorsby allo scadere.

Nella ripresa ampio spazio al canonico valzer delle sostituzioni: Masini apre le marcature al 50’, poi vanno a segno anche Stanciu (59’) e Vitinha, autore di una doppietta in tre minuti (61’ e 64’).

Nel finale c'è gloria anche per Alessandro Debenedetti. L'attaccantedi Finale Ligure, lo scorso anno a Mantova, firma una tripletta personale (72’, 77’, 83’), mentre si unisce alla festa del gol anche Messias al 74’.

Ottimo test per il Grifone, che sabato affronterà i tedeschi del Kaiserslautern.