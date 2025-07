Calciomercato. Doppio annuncio per i giallorossi, ecco Matteo Robaldo e Karim Samba

Sono due i colpi messi a segno in poche ore dall'Altarese. A rinforzarsi sono il centrocampo e la difesa di mister Ponte, con Matteo Robaldo e Karim Samba

Robaldo, classe 1999, è centrocampista centrale dinamico e dalla grande visione di gioco: ha vestito in passato le maglie di Bragno, Bisalta e Ceva.

“Siamo davvero contenti che un giocatore del calibro di Matteo, proveniente da un’altra Regione, abbia scelto con entusiasmo di far parte del progetto dell’Altarese. Siamo convinti che sarà una grande stagione. Benvenuto Matteo”, le parole del direttore generale Omar Pansera.

Il dg ha anche presentato Karim Samba, in arrivo dalla Vadese: “Karim, classe 2003 di professione difensore, l’anno scorso ha dimostrato tutto il suo valore con la maglia della Vadese. E' senza dubbio un rinforzo di prestigio. La sua fisicità e la grinta che mette in ogni partita saranno fondamentali per un campionato che si annuncia quantomai competitivo. Benvenuto Karim”.