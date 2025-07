Calciomercato. La Nolese prosegue la propria campagna estiva con sei rinnovi

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Scalia, considerato un vero e proprio colpo di mercato per la categoria, la Polisportiva Nolese completa il quadro delle conferme, consolidando il gruppo già protagonista nella passata stagione.

Tra i pali viene confermato in blocco il reparto portieri. Ci sarà ancora Stefano Barelli, classe 2004, reduce da una stagione positiva e in costante crescita. Accanto a lui, pronto a riscattarsi dopo un’annata complicata, ritroviamo Davide Grillo (1999), elemento di esperienza che punta a ritrovare la sua miglior forma. Completa il reparto il giovane Nicholas Penso, classe 2007, che continuerà il suo percorso di crescita al fianco dei compagni più esperti, con l’obiettivo di maturare e farsi trovare pronto.



In difesa, la linea verrà nuovamente guidata da Francesco Bruni (2004) che proseguirà il suo cammino con la maglia della Nolese. Dopo aver mostrato buone qualità lo scorso anno, Bruni lavorerà per trovare maggiore continuità e diventare un punto di riferimento per il reparto arretrato.



Confermato anche Luigi Attolini (classe 1990), ormai un veterano del sodalizio biancorosso. La società punta molto sul suo recupero, sia dal punto di vista fisico – visto che dovrà risolvere alcuni acciacchi – sia per il contributo che potrà offrire in campo e nella gestione dello spogliatoio.



Sulla corsia sinistra, resta saldamente al suo posto Christian Sivori (2003), esterno che si è ben integrato nel gruppo e nello scacchiere tattico nolese. Oltre al contributo in campo, Sivori si è rivelato un elemento prezioso anche nello spogliatoio, confermandosi come un compagno affidabile e sempre pronto a fare squadra.



La Polisportiva Nolese, dunque, riparte da certezze solide e da un mix di esperienza e gioventù, in attesa degli ultimi tasselli per completare la rosa in vista della nuova stagione.