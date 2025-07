Soldano: domani lutto cittadino per ricordare Samuele Privitera, alle 18 la cerimonia in piazza Giovanni Battista

E’ stato proclamato per domani il lutto cittadino a Soldano, piccolo centro dell’entroterra, che ha dato i natali a Samuele Privitera, il 19enne morto mercoledì scoso in Valle D’Aosta, cadendo dalla bicicletta nel corso di una gara per corridori Under 23

Il Sindaco di Soldano, Antonio Fimmanò, ha infatti deciso di organizzare per domani alle 18, in piazza Giovanni Battista, un momento di raccoglimento alla presenza di chiunque vorrà partecipare. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, infatti, non è prevista una cerimonia religiosa funebre ed i genitori sono in attesa del nulla osta del magistrato valdostano che sta seguendo le indagini sull’incidente, per poi portare a Sanremo la salma i Samuele per la cremazione.

Fimmanò, oltre a proclamare il lutto per la giornata di domani, ha confermato che le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta ed ha invitato gli esercizi commerciali a sospendere le attività durante la cerimonia ed osservare un momento di raccoglimento.

Nelle ultime ore sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio per Samuele ed anche il Tour de France lo ha ricordato. Ieri mattina con un minuto di silenzio prima della partenza ed anche dal grande campione Tadej Pogacar che gli ha dedicato la vittoria. Quella di domani sarà una cerimonia semplice ma sentita da tutta la comunità, che ricorderà Samuele, giovane molto conosciuto in paese per la sua cordialità con tutti e per le sue gesta sportive. Un grande appassionato di ciclismo che ha sempre fatto tutto per le due ruote e i pedali.