Calcio, Pietra Ligure. Primo giorno al Devincenzi per Andrea Moraglia: "Cresciamo, senza stress" (FOTO E VIDEO)

Sono volati via i primi 40 minuti della nuova stagione del Pietra Ligure.

La conferenza stampa di presentazione mister Moraglia è stata l'occasione utile per il primo punto della situazione in casa biancoceleste, dopo l'importante campagna estiva di mercato messa in atto.

Ad affiancare il tecnico, il direttore generale Luca Filadelli e il direttore sportivo Roberto Vassallo.

All'appello non sono mancati nemmeno i due presidenti, Gino Ricciardi (che ha ringraziato l'operato dei direttori di queste settimane) e Claudio Faggiano, oltre al vice allenatore Modestino Feliciello, il resposanbile dell'area tecnica Viviano Rolando e tutti i rappresentanti del sodalizio biancoceleste. Nelle prossime ore rientrerà dalle ferie anche il neo team manager Davide Sancinito.

Il nuovo allenatore ha ben in mente il percorso da compiere, con l'obiettivo di abbinare qualità di gioco e risultati come era del resto avvenuto già all'Argentina.

L'unione di intenti per costruire una stagione d'alto profilo sarà fondamentale, ma senza l'ossessione di dover per forza precedere tutte le avversarie, come (con grande energia) ha ribadito Filadelli nel corso della conferenza.