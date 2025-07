L'operazione a inizio settimana era già data in chiusura, questa sera la Cairese ha sancito l'ufficialità dell'arrivo di Tommaso Piacenza nei ranghi offensivi gialloblu.

Per il nuovo attaccante calsse 2007 di mister Solari è un ritorno in Val Bormida, in attesa della prima presa di contatto con il rettangolo verde attesa nei prossimi giorni.