Torneo "Crunn-a De Nöcce" di Stella: trionfo per Pet Sar contro Fratelli Bolla

La lunga estate dei tornei estivi di calcio a sette ha vissuto un'altra entusiasmante settimana grazie al tradizionale "Crunn-a De Nöcce" andato in scena sul campo in sintetico di Stella San Bernando intitolato all'indimenticato Silvio Perazzo.

Un'edizione anche quest'anno di grande successo, con partite tiratissime e una notevole presenza di pubblico a seguire l'intero torneo.

Successo finale per il team Pet Star, che nella finalissima di venerdì sera, ha superato per 7-3 Fratelli Bolla. Per Pet Star hanno segnato 6 gol Bonanni e uno Doglio, per Fratelli Bolla 2 Romano e Calcagno.

A podio anche il team Visca, vittorioso ai rigori 12-11 contro Trattoria Colomba. I tempi regolamentari si erano conclusi sul 7 a 7 con 4 reti segnati da Mordeglia, Lops, Andreani e Tropiano (Visca); triplette per Danilo Rebagliati e Crino, 1 gol per Galli (Trattoria Colomba).

Tanti i premi individuali, tra cui il titolo di capocannoniere per Gabriele Romano con 18 gol.

La rosa dei campioni di Pet Star: Francesco Bonanni, Francesco Tallarico, Michele Arrais, Mattia Piccone, Cristian Bonanni, Manuele Deidda, Yari Laterza, Lorenzo Doglio, Daniele Falco, Luigi Sfondrati.