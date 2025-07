Nuova visita ad Alassio per Hernanes.

Il centrocampista ex di Lazio, Inter e Juventus, ha raggiunto la Baia del Sole per godersi qualche giorno di relax.

Per l'occasione non poteva mancare un saluto a un grande appassionato di calcio come Gabriele Gianotti, pluri vincitore al Campionato Mondiale di Pizza ed ex dirigente in varie squadre dilettantistiche locali, nella sua "tana" del ristorante Maccaja.