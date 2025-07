Imperia Calcio: ipotesi vendita dei campi dei Piani per salvare il club

La crisi dell’Imperia Calcio continua a far discutere in città e tra i tifosi, alimentando voci e ipotesi sul futuro del club. Una delle voci riguarda la possibile vendita delle strutture sportive dei Piani, che comprendono i campi in sintetico e gli edifici annessi, attualmente di proprietà di una Onlus legata all’attuale proprietà della società nerazzurra.

I campi, dotati di una potenziale area di ampliamento, rappresentano un bene importante. Il campo principale, però, necessiterebbe di un restyling strutturale, mentre il secondo impianto, più moderno, risulta in condizioni accettabili. L’eventuale cessione potrebbe offrire la liquidità necessaria per garantire la sopravvivenza del club e rilanciarlo in vista della prossima stagione.

Tutto questo accade mentre si avvicina la scadenza cruciale del 25 luglio, termine ultimo entro il quale verrà ufficializzata l’iscrizione al prossimo campionato. La società sta lavorando sotto traccia per rimettere insieme i pezzi di una squadra che ha visto andare via l’allenatore Pietro Buttu destinazione Derthona e gran parte dei giocatori più rappresentativi.

Al momento proseguono i contatti per provare a costruire un nuovo gruppo, anche se appare chiaro che la rifondazione sarà radicale. La piazza resta in attesa, con l’auspicio che le scelte societarie, anche dolorose, possano garantire un futuro solido e, magari, ambizioso.

Restano dunque giorni decisivi per l’Imperia Calcio: tra manovre finanziarie, decisioni strategiche e calciomercato, il tempo stringe. E con esso cresce l’ansia di una tifoseria che chiede chiarezza, coraggio e una nuova visione per tornare a sperare.