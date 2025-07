Ottimo debutto per Luca Monachesi: 4° posto ai Campionati Italiani di Roller Cross

Lunedì 21 e martedì 22 luglio si sono svolti a Milano, nella suggestiva cornice di Piazza Duca D’Aosta, i Campionati Italiani di Roller Cross.

La ASD MM70 Skate Roller Sports ha partecipato con l’atleta Luca Monachesi, al suo primo anno nella categoria Juniores Maschile, accompagnato dagli allenatori Marco Monachesi e Francesca Gervasio.

Dopo le prove di qualificazione a tempo, Luca ha ottenuto il 5° miglior crono, guadagnando così l’accesso alla fase a eliminazione diretta, riservata ai migliori otto tempi su 22 partecipanti.

In una semifinale molto combattuta, Luca ha conquistato il pass per la finale, superando la propria batteria dove solo i primi due classificati accedevano all’ultima gara.

Nella finale, affrontata con grinta fino all’ultimo metro, Luca ha chiuso al 4° posto, distinguendosi come l’unico atleta al primo anno di categoria (la Juniores comprende ragazzi dai 16 ai 18 anni compiuti).

Grande la soddisfazione dello staff tecnico per il risultato raggiunto. Ora, per l’atleta e la squadra, è tempo di un meritato riposo prima di tornare al lavoro con entusiasmo in vista della nuova stagione sportiva.