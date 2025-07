Calciomercato. Andora. Tre acquisti mirati per mister Ghigliazza: in biancoblu Odasso, Cabello e Lo Sicco

L'Amdpra si prepara alla nuova stagione del campionato di Prima Categoria – Girone A, definendo la rosa che affronterà il prossimo campionato. Accanto al gruppo di giocatori confermati, la società ha ufficializzato l’arrivo di tre nuovi elementi che andranno a rinforzare l’organico a disposizione dello staff tecnico.

Tra i nuovi innesti figura Fabio Cabello, attaccante reduce da due stagioni positive con le maglie di Argentina e Golfodianese. In mezzo al campo arrivano Jacopo Odasso, centrocampista proveniente dalla Baia Alassio – formazione con cui ha ottenuto la promozione nella scorsa annata – e Andrea Lo Sicco, centrocampista con esperienze in piazze importanti come Imperia e Oneglia, pronto ad aggiungere corsa e solidità al reparto.

Resta confermato un nutrito gruppo di giocatori che già nella scorsa stagione hanno indossato la maglia biancoblù.



Portieri: Fabrizio Lo Iacono, Fabio Rossi

Difensori: Andrea Bortolini, Simone Colavito, Lorenzo Costamagna, Riccardo Franco, Omar Modesti, Pablo Quispe Osinaga

Centrocampisti: Samuele Aicardi, Gianluigi Cavassa, Ivan De Col, Luca Delfino, Jacopo Odasso, Andrea Lo Sicco

Attaccanti: Damian Ezequiel Carballo, Leonardo De Boni, Daniel Gimenez, Luca Moro, Fabio Cabello