Imperia Calcio, ancora nessuna comunicazione dalla Covisod: la palla passa al Consiglio della Lega Nazionale Dielttanti

L’Imperia Calcio resta sospesa in un limbo: nessuna comunicazione, nemmeno in via informale, è giunta alla società nerazzurra (almeno entro le 19.30 di oggi) in merito al via libera della Covisod per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Un silenzio che pesa e alimenta l’incertezza sul futuro della squadra.

L'Imperia, che già nella prima valutazione non era stata ammessa per la mancata completezza della documentazione al 10 luglio, ha presentato ricorso come previsto entro la scadenza di lunedì scorso. Oggi la Covisod, organo della Lega Nazionale Dilettanti incaricato di esaminare la regolarità delle iscrizioni, avrebbe dovuto trasmettere l’esito dell’analisi sui ricorsi. Ma almeno per quanto riguarda l’Imperia, nulla è ancora trapelato.

A complicare la situazione c’è il rischio di una penalizzazione di due punti. Questo a causa della comunicazione da parte del Comune di Imperia relativa all’impegno a prolungare la concessione dello stadio "Ciccione" fino a fine stagione, arrivata con qualche minuto di ritardo rispetto ai termini previsti. Un dettaglio che, se confermato, potrebbe costare caro.

La parola definitiva, però, spetterà al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. Solo il 31 luglio, con la formalizzazione da parte del Consiglio Federale, si saprà, salvo sorprese, se l’Imperia Calcio potrà partecipare alla Serie D 2025-2026.