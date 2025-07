Calciomercato. Mix genovese - argentino per le prime operazioni del Ligorna

E' un Ligorna che punta ad essere nuovamente competitivo arrivati ormai a poche settimane dal via del nuovo campionato di Serie D.

Il team del presidente Saracco avrà ancora mister Pastorino alla guida della Prima Squadra, oltre a quattro nuovi arrivi ufficializzati nel corso della settimana.

Ritorna nella sua Genova Alessio Sabbione, classe 1991. Difensore duttile, capace di ricoprire i ruoli di centrale, braccetto, terzino e mediano, Sabbione porta in dote una lunga esperienza maturata in Serie B e Serie C. In carriera ha indossato le maglie di Nocerina, Crotone, Carpi (di cui è stato simbolo), Bari, Pordenone, Triestina, Alessandria e Lucchese, totalizzando 155 presenze in Serie B. Dopo il biennio alla Lucchese, il genovese torna nella sua città con un contratto biennale.

Altri due volti nuovi arrivano dall’Argentina: il portiere Nicolas Rodriguez e l’ala Guillermo Busto, entrambi classe 1995. I due giocatori, reduci da un’ottima stagione con la maglia del Sondrio nel Girone B di Serie D, approdano al Ligorna dopo aver ricoperto ruoli da titolari e trascinatori. Entrambi vantano esperienze internazionali e portano qualità ed equilibrio a due reparti chiave.

Il quarto innesto è Michele Bruzzo, classe 1999, genovese di nascita e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Genoa. Difensore e centrocampista centrale, ha maturato esperienze tra Serie C e Serie D, indossando le maglie di Pontedera, Avellino, Potenza e Grosseto (77 presenze in Serie C), prima di proseguire in Serie D con Livorno e TAU Altopascio, disputando in entrambi i casi i playoff. Anche per lui si tratta di un ritorno a casa.