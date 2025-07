IL PAGELLONE. Tutti i numeri promuovono il Pontelungo, nonostante l'infermeria

VOTO 7,5

Il Pontelungo era chiamato ad alzare l'asticella e, al secondo campionato di Promozione consecutivo, i granata non hanno fallito.

Nel giro di pochi mesi gli ingauni di mister Zanardini hanno infatti migliorato tutti i loro "saldi".

Le reti realizzate sono passate da 50 a 68, mentre quelle subite sono scese da 40 a 36. Normale che anche il bottino in classifica abbia compiuto un bel balzo, con 57 punti in bacheca rispetto ai 45 della scorsa stagione.

L’unico rammarico per i granata riguarda l’infermeria: gli infortuni, concentrati soprattutto nel reparto offensivo, hanno infatti impedito a Breeuwer e compagni di lottare fino in fondo con Carcarese e Sestrese per giocarsi appieno le proprie chance nei playoff. Nonostante ciò, la squadra ha mantenuto una media vicina ai 2 punti a partita.

Da rimarcare anche il passo avanti nella strutturazione del club: con le problematiche dell'Albenga la dirigenza guidata da Michele Neri non ha battuto ciglio nel riuscire ad assorbire i giocatori in arrivo dal vivaio bianconero.