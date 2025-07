Calcio. L’Imperia c’è: ufficiale l’iscrizione alla Serie D 2025/2026

C’è anche l’Imperia tra le 158 squadre che prenderanno parte alla Serie D 2025/2026. È arrivata l’ufficialità da p[arte della lega nazionale Dilettanti : i nerazzurri saranno ancora una volta al via del massimo campionato dilettantistico italiano. Una notizia attesa, che mette fine ai dubbi e dà il via al conto alla rovescia per una stagione tutta da vivere, con tutte le difficoltà e i ritardi. Per l’Imperia, l’iscrizione ufficiale rappresenta il primo passo della stagione, ma ora servono fatti.

La Liguria si presenta con una pattuglia di otto squadre: Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sestri Levante, Sanremese e Vado. Tanta tradizione e rivalità locale che renderanno il girone un campo minato.

Intanto, dopo le esclusioni di Avezzano, Castelnuovo Vomano, Matera e Vastogirardi, e i ripescaggi in Serie C di Pro Patria e Ravenna, restano quattro posti liberi. I ripescaggi arriveranno a giorni, ma il quadro principale è fatto.

Ora parola al campo, ma prima al mercato: la piazza aspetta segnali concreti, a partire dal mister, e i nuovi innesti.