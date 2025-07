IL PAGELLONE. Albissole, ritorno in grande stile

VOTO 8

Poco meno di un anno fa avevamo ribadito come l'arrivo in Promozione di Albissole e Millesimo avrebbe sparigliato le carte, costringendo qualche vecchia big a confrontarsi con le zone più basse della classifica (Finale e soprattutto Ventimiglia ne sanno qualcosa), ma era difficile prevedere che i ceramisti battezzassero il nuovo esordio in categoria con un sesto posto finale.

Un traguardo frutto del lavoro di mister Sarpero e di una rosa che pur non con molta esperienza in categoria ha saputo divertire e mettere in risalto tanti prospetti, mantenendo anche un livello di concentrazione convincente a salvezza ormai acquisita (sono stati sette i risultati utili nelle ultime giornate di campionato).

Le basi migliori per ripartire con ancor più convinzione nel nuovo campionato.