Calcio, Carcarese. Matteo Giribone sbarca al Corrent, sarà il nuovo ds biancorosso

L'ASD Carcarese annuncia che è stato conferito a Matteo Giribone l'incarico di direttore sportivo, ruolo che ricoprirà a stretto contatto con il vicepresidente Edoardo Gandolfo, il quale continuerà a dare il suo contributo come in tutti questi anni.

Da calciatore, Giribone arriva a giocare fino alla Serie C con la maglia dell’Imperia, con cui vince il campionato di D, indossa la casacca anche del Savona, Casale, Vado, Voghera, Cheraschese e della Cairese, società in cui veste i panni anche di allenatore del settore giovanile e della prima squadra. Successivamente decide di lasciare la panchina per intraprendere il ruolo di direttore sportivo, anche in queste vesti raccoglie molte soddisfazioni vincendo un campionato di Promozione e i playoff di Eccellenza. Ora l’ex bomber sbarca in biancorosso, pronto per una nuova avventura.

"Innanzitutto ci tengo a ringraziare la società Carcarese con una menzione speciale per Edoardo Gandolfo, spero di ricambiare la stima e la fiducia dimostrata nei miei confronti - commenta Giribone -Sono convinto che non farò fatica ad ambientarmi avendo già avuto con me quasi tutti i ragazzi che compongono la rosa della prima squadra, compreso mister Michele Battistel. Edo è stato molto bravo, la rosa è un gran bel mix di giocatori esperti e giovani molto interessanti. Il campionato di Eccellenza è un campionato difficile, ma allo stesso tempo stimolante dove bisogna partire bene per poi cercare di divertirsi. Felice di iniziare questa nuova esperienza".

Dichiara Gandolfo: "Sono particolarmente felice ed orgoglioso di presentare il nuovo diesse. Esigenze di vita personale, ma anche la consapevolezza che l'Eccellenza è un campionato molto importante ed impegnativo, mi hanno fatto pensare che la Carcarese occorreva di un rinforzo importante a livello dirigenziale. Giri è innanzitutto un amico, una persona per bene e poi un dirigente competente e capace, che in tanti anni di Cairese è sempre riuscito a costruire rose super competitive, anche quando i budget a disposizione non erano incredibili. Con Matteo condividiamo tanti principi e visioni, quindi sono sicuro che la nostra sinergia potrà portare grandi benefici alla Carcarese. Ci tengo quindi a specificare che il mio impegno per la Carcarese continuerà, seppur in un ruolo differente. Ringrazio Giri per averci dato fiducia ed averci scelto e gli do il benvenuto nella nostra famiglia".