Scorrendo la distinta del Vado durante il primo tempo dell'amichevole contro la Juniores, è emerso un nome nuovo all'interno della rosa di mister Roselli.

Nuovo per il Vado, non certo per il tecnico rossoblu, dato che Mattia Di Giosia ha già avuto modo di lavorare con il tecnico umbro.

L'esterno classe 2006 arriva infatti dalla Lavagnese e ha presidiato la corsia destra nella prima frazione del test match di ieri pomeriggio.