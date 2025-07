IL PAGELLONE. Ceriale, è mancata solo la ciliegina

VOTO 8-

Globalmente la stagione del Ceriale ha rappresentato una delle note più belle da raccontare, grazie alla strada che la squadra di mister Mambrin ha saputo percorrere durante l'intera annata sportiva.

L'estate scorsa c'era chi profetizzava un campionato per i biancoblu, quando in realtà si percepiva nettamente la possibilità di vedere in campo una squadra capace di portare sul rettangolo verde entusiasmo e buona organizzazione.

Peccato per il calo di ritmo nel girone di ritorno e soprattutto per la finale di Coppa persa con la Sammargheritese, dove nel post gara mister Mambrin ha ribadito la filosofia del club e la volontà di non inserire giocatori di esperienza durante la pausa invernale.

Il Ceriale del resto porta avanti il proprio credo da anni, con un piano di sviluppo anche infrastrutturale davvero interessante. Con tutte le difficoltà che sta vivendo il calcio dilettantistico quella del Merlo resta una piccola oasi.

Resta in sottofondo la sensazione di una dicotomia tra il percorso di crescita invocato dal sodalizio cerialese e quella zona di comfort in cui la società biancoblu sembra adagiarsi. In quest'ottica si inseriscono anche le partenze estive in sede di mercato, ma il ds Villa e Mambrin sapranno ancora una volta fare di necessità virtù.