Calcio, Celle Varazze. Il bilancio di mister Pisano dopo la prima amichevole: "Pistoiese fuori serie, a livello caratteriale abbiamo tenuto benissimo"

E' stato un primo stress test non indifferente quello vissuto ieri pomeriggio dal Celle Varazze contro la Pistoiese.

Sul campo di Pievelago le civette hanno ceduto le armi di misura contro gli arancioni, ma i 90 minuti disputati alle pendici dell'appennino tosco emiliano hanno lasciato ottime sensazioni nella testa di mister Pisano:

"Devo dire che la prestazione è stata molto positiva. Abbiamo giocato contro una vera fuoriserie: a fine match sono andato a vedere le carriere degli avvesarsari e molti di loro hanno militato con costanza in Serie C. Da parte nostra abbiamo dimostrato carattere, mettendo in campo cattiveria e decisione. Ho visto una tenuta difensiva solida, nel primo tempo Capra, Donaggio e Insolito hanno lavorato molto bene nei ripiegamenti, così come Akkari, Righetti e Diaz nella ripresa. E una nota di merito va ai giovani. Non voglio soffermarmi troppo sui singoli, ma Ciancio si è calato perfettamente nella parte, tenendo soprattutto in considerazione la sua carriera.

Peccato solo per il gol subito: è arrivato su una battuta veloce da palla inattiva, abbiamo dormito un attimo. Ma per il resto siamo stati bravi a limitare una squadra come la Pistoiese, restando corti e stretti per tutta la gara.

Dopo due settimane di lavoro posso dire che respira un bel clima. C'è un gruppo che lavora, si diverte e ride insieme.

Dove possiamo ancora migliorare? Abbiamo margini ampi, soprattutto nelle dinemiche offensive. Il campo, in erba naturale - chiosa Pisano - rallentava parecchio le giocate, ma possiamo e dobbiamo fare uno step nelle scelte in transizione e sull’uscita palla. Siamo andati al tiro 4-5 volte, ma avremmo potuto fare molto più male alla Pistoiese".