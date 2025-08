Loano, in Orto Maccagli la presentazione del libro "Tra la Champions e la libertà" di Michele Padovano

Giovedì 7 agosto alle 21 in Orto Maccagli, sul lungomare di Loano, Michele Padovano presenta il suo libro “Tra la Champions e la libertà” (Cairo).

Era il 10 maggio 2006 quando tre macchine gli sbarrano la strada e quattro agenti in borghese lo trascinano fuori dalla sua auto per portarlo alla caserma di Venaria Reale. È il 31 gennaio 2023 quando arriva la telefonata liberatoria: “È finita, Micky, è finita! Sei stato assolto!”. In mezzo, diciassette anni di processi, la prigione, gli arresti domiciliari, l’obbligo di firma, migliaia di carte presentate ai giudici finché la verità è stata finalmente riconosciuta: Michele Padovano è innocente. Michele Padovano non è il più grande narcotrafficante del mondo del calcio. Un lungo cammino di errori giudiziari, nel quale l’ex attaccante di Cosenza, Pisa, Genoa, Reggiana, Napoli e Juventus si trova invischiato suo malgrado e che ha deciso di raccontare in queste pagine portando a galla ricordi, emozioni, dolore ma anche le piccole e grandi gioie ritrovate durante il calvario. Perché “la libertà è come l’aria: nessuno si rende davvero conto di quanto sia preziosa finché non ti manca”. Con coraggio e sincerità, Padovano ripercorre la sua vita fatta di successi e abbandoni, di amore e amici veri (dalla moglie Adriana a Vialli) e di chi gli ha voltato le spalle ad altissima velocità perché stare sul carro del vincitore è più facile che sostenere chi è in difficoltà. Un up and down di sentimenti che vanno dalla incontenibile gioia per la vittoria della Champions con la Juventus nel 1996 alla frustrazione, dieci anni dopo, per essere costretto a vedere la finale dei Mondiali di calcio in tv nel carcere di Bergamo, dove è stato ingiustamente rinchiuso. Dalla felicità assoluta, quella della nascita del figlio Denis, al senso di impotenza di fronte a un sistema malato che si rifiuta di vedere la realtà.

Conduce la serata Simone Tassara con la collaborazione di Roberto Vassallo, giornalista di SavonaNews, e la partecipazione dell'avvocato penalista Federico Farina.

L'incontro con l'autore nasce da un'idea di Simone Tassara che, grazie alla collaborazione del Mondadori Bookstore di Loano, ha organizzato la serata con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.