Sanremese, lo show riparte dall’Ariston: la presentazione della squadra biancoazzurra alla città (Foto e video)

Si è svolta nel pomeriggio la presentazione ufficiale della Sanremese Calcio per la nuova stagione sportiva. L’evento, iniziato alle ore 15:00 al Teatro Ariston, ha richiamato tifosi, curiosi e appassionati che hanno voluto salutare da vicino la squadra biancoazzurra. All’interno del teatro è stato proiettato un filmato che ha introdotto uno a uno i giocatori e lo staff tecnico in un'atmosfera carica di entusiasmo.

Molte volte nel corso dell'evento è stato ribadito il tema del nuovo inizio, della storia della Sanremese e della sua importanza e in questo la scelta del teatro Ariston come palcoscenico (in tutti i sensi) non è casuale: l'auspicio manifestato è infatti che, come il palco del teatro cittadino fa sognare la città durante il, così deve puntare a fare anche la squadra.

"Questo palco per me è come una scatola magica - ha sottolineato il presidente biancazzurro Alessandro Masu - ringrazio la famiglia Vacchino per averci ospitati (presenti sia Walter Vacchino che la sorella Carla, ndr), l'Ariston suscita emozioni fin da quando si salgono i primi gradini, e parlare da qui sopra è sempre una sensazione particolare. Sono contento che la squadra abbia iniziato a capire cosa significa Sanremo e indossare questa maglia. Arriviamo da due stagioni complicate, in cui personalmente avevo perso l'entusiasmo per tutto quello che è successo, ma a maggio qualcosa è scattato, e ora l'obiettivo è ridare a questa città e a questi tifosi che ci seguono sempre il valore che merita, perché saremo una squadra di Serie D, ma la Sanremese è la Sanremese".

La proiezione del secondo filmato (nel quale è stata mostrata l'intera fase di allestimento del palco per il Festival) insieme alle parole del presidente e dei proprietari dell'Ariston hanno coinvolto l'intero staff: "Voi siete una squadra, e le squadre sono ciò che serve per il successo: senza una squadra e lo spirito di squadra che ci lavorano assiduamente neanche il Festival sarebbe il successo che è, sono questi i valori che fanno la differenza tra un pareggio e una vittoria" ha sottolineato Walter Vacchino. Una frase che ha colpito tutti i giocatori e non solo.

"Questo teatro è davvero magico - evidenzia l'allenatore Davide Moro - e vederne la trasformazione è stato una sorpresa. Non conoscevo la città prima di venire qui, è molto piena di vita ed è un buon ambiente in cui i giocatori possono stare. Ora stiamo lavorando per assimilare gli schemi e le idee di gioco, cercando di migliorare ogni giorno. Ci stiamo conoscendo, anche perché i ragazzi sono giovani, e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare".

Terminata la proiezione, il gruppo squadra ha sfilato tra le vie principali del centro cittadino. Da via Matteotti al Casinò di Sanremo, dove si è tenuta una visita all’interno dello storico edificio, simbolo della città. L’iniziativa, promossa dalla società per rinsaldare il legame con il territorio, si è rivelata un successo. Un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’identità locale e dell’orgoglio sanremese, che ha riacceso l’entusiasmo in vista della nuova stagione calcistica.