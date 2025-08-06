Flag Football, dai Pirates alla Nazionale: Carola Bianchelli tra le Azzurre per i World Games 2025

È tutto pronto per i World Games 2025, che quest’anno si terranno a Chengdu, in Cina. Tra le numerose discipline in programma spicca anche il flag football, selezionato come sport ufficiale per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un palcoscenico di assoluto prestigio, dove la Nazionale italiana femminile cercherà di misurarsi con le migliori squadre del panorama internazionale, in vista anche dei prossimi Campionati Europei.

A rappresentare l’Italia ci sarà anche un'atleta dei Pirates 1984: la giovanissima Carola Bianchelli, classe 2004, è stata infatti convocata dall’Head Coach Tommaso Monardi per far parte del roster azzurro. Un traguardo importante per l’atleta e motivo di grande orgoglio per il club di Albisola, guidato dal presidente Michele Giacchello.

L’esordio delle Azzurre è fissato per giovedì 14 agosto alle ore 05.20 italiane (11.20 locali), quando affronteranno la Gran Bretagna nella gara d’apertura.

"Complimenti alla nostra atleta Carola Bianchelli, Pirata purosangue cresciuta nel vivaio del team. Già convocata in nazionale è stata ora chiamata per i mondiali di flag football &world Games' di Chengdu ed è in partenza per la Cina" fanno sapere dai Pirates.