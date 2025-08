Pallapugno. Il punto di metà settimana tra i campionati e la Coppa Italia

PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D'ALBA

Pubblicato il calendario della seconda fase della Serie A Banca d’Alba, con playoff, playout e girone salvezza. Saranno assegnati due punti per ogni vittoria, mantenendo quelli acquisiti nella regular season.

Le prime due classificate dei playoff andranno direttamente in semifinale, mentre le ultime due dei playoff e le prime due dei playout spareggeranno per conquistare gli altri due posti in semifinale, in gara unica sul campo della miglior classificata, con questi abbinamenti:

terza playoff - seconda playout; quarta playoff - prima playout.

Le ultime due classificate del girone salvezza retrocederanno in Serie B.



Serie A – Seconda fase – Calendario ufficiale

Serie A Banca d’Alba – Playoff – Prima giornata

Venerdì 8 agosto, ore 21

a Caraglio: Acqua San Bernardo Subalcuneo – Marchisio Nocciole Cortemilia

Domenica 10 agosto, ore 21

a San Benedetto Belbo: Alta Langa – Terre del Barolo Albese

Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 21; Terre del Barolo Albese 18; Alta Langa 17; Acqua San Bernardo Subalcuneo 13.



Serie A Banca d’Alba – Playout – Prima giornata

Venerdì 8 agosto, ore 21

a Dolcedo: Imperiese – Nibo Galvanotecnica Monticellese

Sabato 9 agosto, ore 21

a Ceva: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva – Roero Isolamenti Canalese

Classifica: Imperiese 13; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 12; Roero Isolamenti Canalese e Nibo Galvanotecnica Monticellese 9.



Serie A Banca d’Alba – Girone Salvezza – Prima giornata

Giovedì 7 agosto, ore 21

a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio – Pieve di Teco

Sabato 9 agosto, ore 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze – Speb

Classifica: Araldica Castagnole Lanze 8; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 6; Pieve di Teco e Speb 3.



Coppa Italia Serie A – Semifinali (gara unica)

Marchisio Nocciole Cortemilia – Acqua San Bernardo Subalcuneo 11-4

Terre del Barolo Albese – Alta Langa 3-11

Finale

Venerdì 29 agosto, ore 21

a Imperia: Marchisio Nocciole Cortemilia – Alta Langa





PALLAPUGNO: SERIE B

Anche per la Serie B pubblicato il calendario della seconda fase. Stesse modalità: due punti per ogni vittoria, punteggio della regular season mantenuto. Le prime due dei playoff accedono direttamente alle semifinali. Le altre due si giocheranno l’accesso con le prime due dei playout (gara unica), con questi abbinamenti:

terza playoff - seconda playout; quarta playoff - prima playout.

L’ultima classificata del girone salvezza retrocederà in Serie C1.



Serie B – Seconda fase – Calendario ufficiale

Playoff – Prima giornata

Sabato 9 agosto, ore 21

a Scaletta Uzzone: Gottasecca – Benese

Lunedì 11 agosto, ore 21

a Bubbio: Officine Pesce Bubbio – Bcc Pianfei Pro Paschese

Classifica: Officine Pesce Bubbio e Gottasecca 18; Benese e Bcc Pianfei Pro Paschese 15.



Playout – Prima giornata

Venerdì 8 agosto, ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: Fbc Sabbiature Augusto Manzo – Castiglia Costruzioni Bormidese

Sabato 9 agosto, ore 21

a Neive: Castiati Neivese – Amici del Castello

Classifica: Castiati Neivese 15; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 12; Castiglia Costruzioni Bormidese 11; Amici del Castello 10.



Girone Salvezza – Prima giornata

Sabato 9 agosto, ore 21

a Monastero Bormida: Valle Bormida – Alusic Merlese

Lunedì 11 agosto, ore 21

a Ricca: Abrigo Olio Desiderio Ricca – Virtus Langhe

Classifica: Valle Bormida 7; Virtus Langhe 6; Abrigo Olio Desiderio Ricca 4; Alusic Merlese 1.



Coppa Italia Serie B – Finale

Sabato 30 agosto, ore 21

ad Andora: Officine Pesce Bubbio – Gottasecca





PALLAPUGNO: SERIE C1

Posticipi nona di ritorno

Virtus Langhe – Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 9-3

Mercoledì 6 agosto, ore 21

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole Lanze – Peveragno

Classifica: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 17; Prodeo 16; Roero Isolamenti Canalese 12; Imperiese e Centro Incontri Gallese 11; Virtus Langhe, Castiati Castagnole Lanze e Gottasecca 10; Peveragno 8; Vivalapallapodcast Ricca e San Leonardo 6; Castiglia Costruzioni Bormidese 1.



Coppa Italia Serie C1 – Finale

Domenica 31 agosto, ore 21

a Imperia: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva – Prodeo





PALLAPUGNO: SERIE C2

Girone 1 – Seconda giornata

Bormidese – Monastero Dronero 1-9

Riposa: San Biagio

Classifica: Monastero Dronero e San Biagio 1; Bormidese 0.



Girone 2 – Seconda giornata

Peveragno – Pro Paschese B 6-9

Neivese – Monticellese 9-7

Classifica: Pro Paschese B 2; Monticellese e Neivese 1; Peveragno 0.



Girone 3 – Seconda giornata

Virtus Langhe – Benese 9-3

Pro Paschese A – Ceva 9-1

Classifica: Pro Paschese A e Virtus Langhe 2; Benese e Ceva 0.



Girone 4 – Seconda giornata

Subalcuneo – Pieve di Teco 9-6

Pro Spigno – Pompeiana 9-0

Classifica: Pro Spigno, Subalcuneo e Pieve di Teco 1; Pompeiana 0.



Coppa Italia Serie C2 – Finale

Domenica 31 agosto, ore 17

a Imperia: Monastero Dronero – Pro Paschese B





PALLAPUGNO: FEMMINILE

Terza e ultima di ritorno

San Leonardo – Amici del Castello 9-4

Gymnasium Albese – Canalese 3-9

Classifica finale: San Leonardo e Amici del Castello 5; Canalese 2; Gymnasium Albese 0.

San Leonardo prima e Amici del Castello seconda per differenza giochi negli scontri diretti.



Coppa Italia Femminile – Finale

Mercoledì 27 agosto, ore 21

ad Andora: San Leonardo – Amici del Castello





PALLAPUGNO: UNDER 21

Posticipo ottava di ritorno

San Leonardo – Virtus Langhe 5-9

Classifica: Subalcuneo 14; Peveragno A 13; Taggese e Speb 12; Araldica Castagnole Lanze 11; Cortemilia 10; San Leonardo 6; Virtus Langhe 5; Peveragno B 2; Prodeo -1.



Coppa Italia Under 21 – Finale

Sabato 30 agosto, ore 17

ad Andora: 1ª classificata prima fase – 2ª classificata prima fase





PALLAPUGNO: ALLIEVI

Girone 1 – Seconda giornata

Bormidese B – Subalcuneo 4-8

Riposa: Pro Paschese A

Classifica: Pro Paschese A e Subalcuneo 1; Bormidese B 0.



Girone 2 – Seconda giornata

Amici del Castello – Merlese 4-8

Riposa: Ceva

Classifica: Merlese 2; Amici del Castello e Ceva 0.



Girone 3 – Seconda giornata

San Leonardo – Pro Paschese B 8-4

Riposa: Bormidese A

Classifica: San Leonardo 2; Pro Paschese B e Bormidese A 0.



Girone 4 – Seconda giornata

San Biagio – Albese 1-8

Virtus Langhe – Bubbio 2-8

Classifica: Bubbio e Albese 2; Virtus Langhe e San Biagio 0.



Coppa Italia Allievi – Finale

Mercoledì 27 agosto, ore 18

ad Andora: Pro Paschese A – Bubbio





PALLAPUGNO: ESORDIENTI

Girone 1 – Seconda giornata

Subalcuneo – Cortemilia 7-2

Riposa: Neivese B

Classifica: Subalcuneo 2; Neivese B e Cortemilia 0.



Girone 2 – Seconda giornata

San Leonardo – Pro Paschese A 7-3

Albese – Alta Langa 6-7

Classifica: San Leonardo 2; Pro Paschese A e Alta Langa 1; Albese 0.



Girone 3 – Seconda giornata

Neivese A – Don Dagnino 3-7

Pro Paschese B – Speb 5-7

Classifica: Speb 2; Pro Paschese B e Don Dagnino 1; Neivese A 0.



Girone 4 – Seconda giornata

Araldica Castagnole Lanze – Ricca 2-7

Mercoledì 13 agosto, ore 18

a Diano Castello: Amici del Castello – Merlese

Classifica: Ricca 2; Merlese 1; Araldica Castagnole Lanze e Amici del Castello 0.



Coppa Italia Esordienti – Finale

Venerdì 29 agosto, ore 17.30

a Imperia: Ricca – San Leonardo





PALLAPUGNO: PULCINI

Girone A – Ottavi di finale

San Leonardo A – Monastero Dronero B

Albese A – Merlese B

San Leonardo B – Araldica Castagnole Lanze

Pro Paschese – San Biagio

Merlese A – Monastero Dronero A

Valle Bormida – Ceva

Don Dagnino – Albese B

Ricca qualificata



Coppa Italia Pulcini – Finale

Domenica 31 agosto, ore 15.30

a Imperia: Ricca – San Leonardo A





PALLAPUGNO: PROMOZIONALI

Ottavi di finale – gara unica

Sabato 23 agosto, ore 18

ad Alba: Albese – Ricca B

Giovedì 21 agosto, ore 18.30

a Ricca: Ricca A – Canalese

Mercoledì 20 agosto, ore 20

Gottasecca – Cortemilia B

Sabato 23 agosto, ore 17

a Cortemilia: Cortemilia A – Ceva

Giovedì 21 agosto, ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A – Centro Incontri Gallese

Mercoledì 20 agosto, ore 19

a San Rocco di Bernezzo: Speb – Merlese

Mercoledì 20 agosto, ore 18.30

ad Andora: Don Dagnino – Amici del Castello

Venerdì 22 agosto, ore 18

a Taggia: Taggese – Pieve di Teco A

Coppa Italia Promozionali – Finale

Sabato 30 agosto, ore 15

ad Andora: Ricca A – Don Dagnino