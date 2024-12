Rari Nantes Savona. Girone dantesco in Champions League: per i biancorossi Ferencvaros, Barceloneta e Oradea

Che la sconfitta beffa con l'Olympiacos avrebbe potuto pregiudicare il cammino della Rari Nantes Savona era noto sin dall'ultimo rigore vincente tirato dai greci nel match della Zanelli. Gli effetti negativi di quel ko si sono manifestati però tutti oggi, in occasione del sorteggio della prossima fase di Champions League, con un vero e proprio girone dantesco per i ragazzi di Alberto Angelini.

Saranno infatti i campioni d'Europa del Ferencvaros (ex squadra di Damonte e Merkulov), il Club Natació Atlètic Barceloneta e l'Oradea le rivali dei biancorossi nella corsa verso la final-four di Malta. Se sulla forza degli ungheresi (vittoriosi nella scorsa finale della massima competizione europea per club contro la Pro Recco e ancora imbattuti quest'anno) non resta molto da aggiungere, per descrivere il Barceloneta basta citare il ruolino di marcia nella recente fase a gironi: 6 vittorie in altrettante partite e ben 100 gol segnati.

Un gradino sotto le prime due rivali, seppur da non sottovalutare, è invece l'Oradea che ha concluso l'ultima fase della coppa europea al secondo posto nel gruppo A alle spalle del Novi Beograd.



Il Girone A è composto dai serbi del Novi Beograd, dai croati dello Jadran Spalato, dai francesi del Marsiglia e dai greci dell’Olympiacos.



Si giocherà nelle seguenti date con incontri di andata e ritorno:

1° incontro: 04/05 Febbraio 2025

2° incontro. 25/26 Febbraio 2025

3° incontro: 18/19 Marzo 2025

4° incontro: 01/02 Aprile 2025

5° incontro: 22/23 Aprile 2025

6° incontro: 13/14 Maggio 2025

Le prime due classificate in ogni girone giocheranno la Final Four in programma a Malta dal 30 maggio al 1° giugno 2025.