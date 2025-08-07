Corsa e divertimento a Pietra Ligure con la Chicchiricchì Run

Domenica 10 agosto ritorna la Chicchiricchì Run di Ferragosto, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure.

Un Allenamento di Gruppo per tutti, si corre e si cammina partendo da Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 8 lungo un percorso di circa 8 km. per i Runners e 6 km. per i Walkers in un'iniziativa aperta a grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell'Asd RunRivieraRun, organizzatori dell'Allenamento, con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure, all'interno del Calendario "Pietra Ligure Family Experience 2025" organizzato dall'Amministrazione pietrese.

Al termine, per tutti i partecipanti, il ristoro finale ed i premi ad estrazione consistenti in magliette tecniche.



La Chicchiricchì Run é un allenamento senza l'assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche, capofila di un Progetto nato nel 2014 per diffondere la "mission" principale dell'Asd RunRivieraRun, il Progetto "Socializzazione e Benessere", dove la corsa e la camminata diventano il luogo ed il momento per conoscere se stessi e gli altri con attenzione particolare alla propria salute.



Partecipazione ad offerta libera.

Ritrovo ed iscrizioni dalle ore 7.00 in Piazza Vittoriio Emanuele II a Pietra Ligure.

Partenza ore 8.00 dopo la foto di Gruppo.

Mercoledì 13 agosto, invece, secondo appuntamento stagionale a Pietra Ligure, sul Lungomare XX Settembre, per la Sunset Kids Run (ore 18.00), una corsa podistica dimostrativa di circa 200 mt. aperta ai bimbi fino ai 12 anni.

Un momento in cui tutti i bimbi avranno la possibilità di divertirsi correndo e dove tutti i partecipanti riceveranno una medaglia delle gare Asd RunRivieraRun.

Alle ore 17.00 apertura delle iscrizioni presso lo Stand RunRivieraRun allestito all'altezza dei Bagni Giardino con partenza alle ore 18.00 in base al numero dei partecipanti divisi in tre batterie ( da 1 a 5 anni, da 6 a 9 anni, da 10 a 12 anni).

Saranno premiati: la Squadra più numerosa, il bambino e la bambina più veloci, la bambina ed il bambino più piccoli.

Premi ad estrazione.



I partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto ( sufficiente un adulto in casi di gruppi). Partecipazione ad offerta libera.



La Sunset Kids Run fa parte del Programma "Pietra Ligure Family Experience" ed é organizzata dall'Asd RunRivieraRun in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure.

Per entrambi gli eventi informazioni telefonare allo 019.6898607 o mandare un'email a info@runrivierarun.it