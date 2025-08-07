Guadagna $ 5.820 al giorno, cogli l'occasione del rilascio dello slancio di Xrp, Bjmining apre un canale di reddito stabile

Da metà luglio 2025, XRP (Ripple) è diventato il fulcro del mercato delle criptovalute. Secondo autorevoli resoconti giornalistici come CoinDesk, mentre i progressi legali tra la SEC statunitense e Ripple continuano ad allentarsi e molti istituti finanziari promuovono applicazioni di pagamento transfrontaliere basate su XRP Ledger, il prezzo di XRP è rapidamente salito a circa 3,47 dollari tra il 20 e il 25 luglio, con un aumento di oltre il 20% dall'inizio del mese. Il mercato ritiene generalmente che XRP sia nella fase di accumulo di slancio prima di una svolta.

Allo stesso tempo, di fronte alle fluttuazioni dei prezzi e alle divergenze del mercato, sempre più investitori scelgono di utilizzare l' BJMINING piattaforma di cloud mining per ottenere rendimenti giornalieri su asset digitali in modo automatizzato e a basso rischio, particolarmente adatta ai possessori di XRP e ai principianti delle criptovalute.

Non riesci a estrarre XRP? BJMINING ti consente di partecipare indirettamente al suo percorso di valore aggiunto

XRP in sé non può essere ottenuto tramite il mining tradizionale a causa del suo meccanismo di consenso, ma la piattaforma BJMINING supporta gli utenti nella ricarica con XRP e nella partecipazione indiretta ai servizi di cloud mining di criptovalute tradizionali come BTC e DOGE per ottenere un reddito giornaliero stabile.

Per iniziare l'esperienza di mining senza soglie, gli utenti devono solo seguire i tre passaggi seguenti:

Visita il sito ufficiale per registrare un account e automaticamente ricevi un bonus di $ 15 per i nuovi utenti

Deposita con XRP o altre criptovalute supportate e scegli il contratto di mining più adatto a te

Il reddito giornaliero viene accreditato automaticamente sul tuo conto e puoi prelevarlo o reinvestirlo in qualsiasi momento. Il reddito è trasparente durante tutto il processo.

Vantaggi della piattaforma: perché milioni di utenti scelgono BJMINING?

Bonus di iscrizione di $ 15：I nuovi utenti possono iniziare il cloud mining a costo zero

Pianificazione intelligente dell'IA：La potenza di calcolo viene commutata dinamicamente tra BTC e DOGE per migliorare la resa complessiva

Miniera di energia verde：Distribuire data center eolici e idroelettrici in tutto il mondo per raggiungere la neutralità carbonica

Sicurezza del fondo：Doppia protezione McAfee® + Cloudflare®, beni assicurati da AIG

Supporta la ricarica XRP：Non è necessario effettuare lo scambio per partecipare, riducendo i costi operativi

Prelievi multivaluta in pochi secondi：Supporta le valute più diffuse come BTC, USDT, DOGE, ETH, XRP, ecc.

Ricco meccanismo di raccomandazione：Invita i tuoi amici a registrarsi e goditi uno sconto del 3% sul referral diretto e del 2% sul referral indiretto

Esempio di profitto del contratto minerario (applicabile agli utenti che effettuano depositi XRP)

I profitti vengono liquidati automaticamente ogni giorno e possono essere prelevati in qualsiasi momento, realizzando davvero il concetto di "fare soldi senza fare nulla".

XRP ha raggiunto un punto di svolta, sfruttando BJMINING per ottenere un apprezzamento stabile

Secondo quanto riportato da The Block e CoinTelegraph il 20 luglio, i progetti di pagamento di Ripple in Asia e Medio Oriente si sono estesi a sei banche e il numero di indirizzi attivi sulla catena XRP ha raggiunto il massimo trimestrale. Gli esperti hanno sottolineato che XRP si è gradualmente trasformato da "moneta per controversie legali" a "moneta per infrastrutture finanziarie" e il suo valore a lungo termine è in fase di rivalutazione.

BJMINING offre ai possessori di XRP un modo per incrementare il proprio patrimonio senza dover fare trading. Anche se il prezzo della valuta è laterale, gli utenti possono ottenere un reddito passivo giornaliero stabile attraverso la piattaforma e costruire un modello di flusso di cassa a prova di rischio.

Conclusione: scegli XRP e scegli anche il canale di profitto deterministico di BJMINING

Il mercato attuale si trova in una fase di transizione dalla speculazione all'implementazione applicativa, e gli investitori devono prestare maggiore attenzione ai rendimenti a lungo termine e alla sicurezza dei fondi. BJMINING consente agli utenti di XRP di ottenere un'allocazione efficiente delle risorse e una monetizzazione a basso costo attraverso servizi di cloud mining intelligenti.

Iscriviti subito a BJMINING e scopri una nuova era di guadagni automatizzati con XRP.

Sito web ufficiale: https://bjmining.com

E-mail: info@bjmining.com













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.