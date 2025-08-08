Coppa Italia Promozione. La prima giornata, si parte con Legino - Savona e Finale - Pontelungo

La coppa Italia Promozione ha il calendario della prima giornata e sul fronte savonese non mancano le sfide interessanti.
Si parte del derby tra Legino e Savona, passando per Finale - Pontelungo, Ceriale - Baia Alassio e New Bragno - Albissole (il match si giocherà al Rizzo).
Ecco gli orari delle partite, seppur le società potranno accordarsi per anticipare o disputare in orario diverso i propri incontri.
Girone A – 1ª Giornata
Finale – Pontelungo 1949
Campo: F. Borel (Finale Ligure) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Ceriale Progetto Calcio – Baia Alassio Auxilium
Campo: Francesco Merlo (Ceriale) – Ore: 20:00 – Data: Domenica 31 agosto
Girone B – 1ª Giornata
Legino 1910 – Savona F.B.C. 1907
Campo: Ruffinengo (Legino) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
New Bragno Calcio – Albissole 1909
Campo: Lionello Rizzo (Cairo Montenotte) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Girone C – 1ª Giornata
Sestrese – Bor. 1919 San Cipriano
Campo: G. Piccardo (Borzoli) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Masone – Praese 1945
Campo: G. Maccio (Masone) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Girone D – 1ª Giornata
Vallescrivia 2018 – Superba Calcio 2017
Campo: Fausto Maluberti (Ronco Scrivia) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Sampierdarenese – Serra Riccò 1971
Campo: Mauro Morgavi – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Girone E – 1ª Giornata
Little Club James – Ca de Rissi SG
Campo: Federico Mario Boero – Ore: 20:00 – Data: Domenica 31 agosto
A.N.P.I. Sport E. Casassa – Angelo Baiardo
Campo: XXV Aprile – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Girone F – 1ª Giornata
Calvarese 1923 – Sammargheritese 1903
Campo: Roberto Piombo (Monleone) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Caperanese 2015 – San Desiderio
Campo: Angelo Daneri (Caperana) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Girone G – 1ª Giornata
Intercomunale Beverino – Follo Football Club
Campo: Rino Colombo (Beverino) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Levanto Calcio – Canaletto Sepor
Campo: Raso Scaramuccia (Levanto) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Girone H – 1ª Giornata
Santerenzina – Tarros Sarzanese S.R.L.
Campo: Falconara (Lerici) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Don Bosco Spezia Calcio – Magra Azzurri
Campo: Franco Cimma (Pagliari) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto