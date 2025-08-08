 / Calcio

Calcio | 08 agosto 2025, 17:45

Coppa Italia Promozione. La prima giornata, si parte con Legino - Savona e Finale - Pontelungo

In campo anche Ceriale - Baia Alassio, il Bragno riceverà al Rizzo l'Albissole

La coppa Italia Promozione ha il calendario della prima giornata e sul fronte savonese non mancano le sfide interessanti.

Si parte del derby tra Legino e Savona, passando per Finale - Pontelungo, Ceriale - Baia Alassio e New Bragno - Albissole (il match si giocherà al Rizzo).


Ecco gli orari delle partite, seppur le società potranno accordarsi per anticipare o disputare in orario diverso i propri incontri.
 

Girone A – 1ª Giornata

FinalePontelungo 1949
Campo: F. Borel (Finale Ligure) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto

Ceriale Progetto CalcioBaia Alassio Auxilium
Campo: Francesco Merlo (Ceriale) – Ore: 20:00 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone B – 1ª Giornata

Legino 1910Savona F.B.C. 1907
Campo: Ruffinengo (Legino) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto

New Bragno CalcioAlbissole 1909
Campo: Lionello Rizzo (Cairo Montenotte) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone C – 1ª Giornata

SestreseBor. 1919 San Cipriano
Campo: G. Piccardo (Borzoli) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto

MasonePraese 1945
Campo: G. Maccio (Masone) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone D – 1ª Giornata

Vallescrivia 2018Superba Calcio 2017
Campo: Fausto Maluberti (Ronco Scrivia) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto

SampierdareneseSerra Riccò 1971
Campo: Mauro Morgavi – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone E – 1ª Giornata

Little Club JamesCa de Rissi SG
Campo: Federico Mario Boero – Ore: 20:00 – Data: Domenica 31 agosto

A.N.P.I. Sport E. CasassaAngelo Baiardo
Campo: XXV Aprile – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone F – 1ª Giornata

Calvarese 1923Sammargheritese 1903
Campo: Roberto Piombo (Monleone) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto

Caperanese 2015San Desiderio
Campo: Angelo Daneri (Caperana) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone G – 1ª Giornata

Intercomunale BeverinoFollo Football Club
Campo: Rino Colombo (Beverino) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto

Levanto CalcioCanaletto Sepor
Campo: Raso Scaramuccia (Levanto) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone H – 1ª Giornata

SanterenzinaTarros Sarzanese S.R.L.
Campo: Falconara (Lerici) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto

Don Bosco Spezia CalcioMagra Azzurri
Campo: Franco Cimma (Pagliari) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto

