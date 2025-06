Calcio dilettantistico. Varate tutte le date della stagione 2025/26, Eccellenza e Promozione al via il 14 settembre

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha tracciato la rotta per le prossime due stagioni calcistiche, rendendo note le date ufficiali d’inizio dei campionati 2025/2026 e la composizione degli organici per la stagione successiva, 2026/2027.



Le date della nuova stagione

Per quanto riguarda l’imminente stagione sportiva 2025/2026, i campionati prenderanno il via secondo il seguente calendario:

Eccellenza maschile e Promozione: fischio d’inizio domenica 14 settembre 2025.

Prima Categoria: debutto previsto per il fine settimana del 27/28 settembre 2025.

Under 19 Regionale maschile: partenza sabato 13 settembre 2025.

Seconda e Terza Categoria: via dal fine settimana del 4/5 ottobre 2025.



Anche le coppe avranno un ruolo di primo piano nell’avvio di stagione:

Coppa Italia di Eccellenza: ottavi di finale il 31 agosto e il 7 settembre; le restanti fasi si giocheranno in turni infrasettimanali.

Coppa Italia di Promozione: primo turno in forma di quadrangolari (31 agosto, 7 settembre e una terza giornata infrasettimanale); quarti, semifinali e finale seguiranno date da definire.

Coppa Liguria di Prima Categoria: primo turno articolato su tre giornate nei weekend del 6/7, 13/14 e 20/21 settembre 2025.

Coppa Liguria di Seconda e Terza Categoria: prime due giornate nei weekend del 20/21 e 27/28 settembre, terza giornata infrasettimanale.



Per il calcio femminile, si ipotizzano le seguenti date:

Coppa Italia Eccellenza: 19 ottobre 2025.

Campionato Eccellenza: 30 novembre 2025.

Coppa Italia Under 19: 18 ottobre 2025.

Campionato Regionale Under 19: 13 dicembre 2025.

Le categorie Under 17 e Under 15 inizieranno in base al numero delle iscrizioni e alle direttive del Settore Giovanile e Scolastico.

Per il calcio a cinque e per i campionati regionali giovanili maschili (Under 17, Under 16, Under 15) l’inizio delle attività sarà stabilito in base agli organici effettivi e alle scadenze federali.



Organici 2026/2027: struttura e criteri

Il Comitato ha inoltre definito gli organici per la stagione 2026/2027:

Eccellenza: confermato un organico di 16 squadre.

Promozione: 32 squadre divise in due gironi.

Prima Categoria: 64 squadre previste.

Seconda Categoria: numero di gironi da stabilire in base alle iscrizioni, con almeno un girone per Delegazione. Per Genova e Chiavari, ipotesi di 14 squadre per girone e ammissioni extra oltre alle promosse e retrocesse.

Terza Categoria: ipotizzabile la sola organizzazione nelle Delegazioni di Genova e Chiavari, mentre per le altre si attenderà la chiusura delle iscrizioni per ogni valutazione.

Una delle conferme arrivate dal Consiglio Direttivo riguarda la gestione delle gare interne. Ad eccezione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e di Promozione (che si disputeranno la domenica) e dei Campionati Regionali Under 19 maschili e femminili (previsti al sabato), tutte le altre categorie potranno disputare le gare interne nel giorno in cui la società ha dichiarato la disponibilità dell’impianto di gioco.

Tale disposizione sarà valida anche per le fasi post-campionato, con la sola eccezione dei casi in cui sarà richiesta la contemporaneità delle gare: in queste circostanze, sarà il Comitato Regionale o la Delegazione competente a decidere la calendarizzazione.