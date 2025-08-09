Calcio. Il Vado passa 2-1 con la Primavera dell'Entella, a segno Arras e Raffini

Il Vado rientra da Caperana con una vittoria. L'amichevole contro la Primavera della Virtus Entella ha visto infatti prevalere i rossoblu per due reti a una.
Ancora una volta si sono ritagliati il proprio spazio gli attaccanti, con le marcature rossoblu a firma di Arras e Raffini.
VIRTUS ENTELLA: Maioli, Silvano, Saia, Annoni, Basso Ricci, Giovannetti, Zampardi, Trainello, Carbone, Dayan Neves Pinheiro, Pedaci.
A disposizione: Sanguineti, Badini, Bonino, Bravoco, Caso, Conte, Demme, Grasso, Matei, Mele, Riolfi, Salicioni Ortiz, Simonelli, Venturini.
Allenatore: Melucci
VADO: Bellocci, Di Giosia, Viola, Messina, Bondioli, Saltarelli, Ciccone, Gulinelli, Raffini, Arras, Abonckelet.
A disposizione: Saettone, Aspei, Barwuah, Caremoli, D’Angelo, De Rinaldis, Ndianefo, Pastornino, Piazza, Pisanu, Sacco, Syll.
Allenatore: Roselli