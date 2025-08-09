 / Calcio

Calcio | 09 agosto 2025, 17:31

Calcio. Il Vado passa 2-1 con la Primavera dell'Entella, a segno Arras e Raffini

Il Vado rientra da Caperana con una vittoria. L'amichevole contro la Primavera della Virtus Entella ha visto infatti prevalere i rossoblu per due reti a una.

Ancora una volta si sono ritagliati il proprio spazio gli attaccanti, con le marcature rossoblu a firma di Arras e Raffini.

VIRTUS ENTELLA: Maioli, Silvano, Saia, Annoni, Basso Ricci, Giovannetti, Zampardi, Trainello, Carbone, Dayan Neves Pinheiro, Pedaci.

A disposizione: Sanguineti, Badini, Bonino, Bravoco, Caso, Conte, Demme, Grasso, Matei, Mele, Riolfi, Salicioni Ortiz, Simonelli, Venturini.

Allenatore: Melucci
 

VADO: Bellocci, Di Giosia, Viola, Messina, Bondioli, Saltarelli, Ciccone, Gulinelli, Raffini, Arras, Abonckelet.

A disposizione: Saettone, Aspei, Barwuah, Caremoli, D’Angelo, De Rinaldis, Ndianefo, Pastornino, Piazza, Pisanu, Sacco, Syll.

Allenatore: Roselli

Redazione

