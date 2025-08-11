Diano Marina all’alba: torna la corsa leggendaria del 15 agosto

È una tradizione che non conosce tramonto, ma che ogni anno si rinnova all’alba: la corsa leggendaria di Diano Marina torna puntuale il 15 agosto, regalando alla Riviera dei Fiori un risveglio fatto di energia, entusiasmo e voglia di stare insieme.

Con partenza alle ore 6:00 del mattino, l’evento attraverserà il lungomare e le vie interne della cittadina, offrendo un percorso suggestivo e coinvolgente per atleti, famiglie, bambini, amici e persino amici a quattro zampe.

Non è solo una gara, ma un’occasione per vivere la città in modo diverso, respirando l’aria fresca del mattino e condividendo un’esperienza che unisce sport e socialità. Con un contributo di 15 euro, ogni partecipante riceverà il pettorale, una maglietta ricordo, gadget e un buffet finale che sarà il giusto premio per chi ha scelto di iniziare la giornata con il piede giusto.

Le iscrizioni stanno già superando quota 200 e l’organizzazione punta a raggiungere il record di 350 partecipanti, segno di un entusiasmo crescente che coinvolge sempre più persone. Questa sera, sabato 9 agosto, sarà possibile iscriversi direttamente in via Genova, sul retro della chiesa parrocchiale di San Antonio Abate, e anche nelle serate di mercoledì 13 e giovedì 14 agosto sarà attivo il punto iscrizioni. Sono previste tariffe speciali per le famiglie, per rendere l’evento ancora più inclusivo e festoso.

Vista la grande partecipazione, è consigliabile prenotare il proprio pettorale contattando Cristian al numero 3482103204. Diano Marina si prepara così a vivere un’alba speciale, dove ogni passo sarà un inno alla gioia, alla salute e alla bellezza di condividere il cammino.