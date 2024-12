Pallanuoto. La R.N. Savona vince ancora in campionato, Figlioli: "Con Posillipo non una delle nostre partite più belle, ma tre punti importanti"

“Non è stata certamente una delle nostre partite più belle. L’importante era portare a casa i 3 punti e lo abbiamo fatto”. È con queste parole di Pietro Figlioli che la Rari Nantes Savona ha archiviato il successo casalingo ottenuto sabato scorso contro Posillipo.

Una vittoria giunta nel primo impegno che ha fatto seguito alla gara di Champions League persa in maniera beffarda contro l'Olympiacos: “C’è ancora un po’di rammarico per come è andata e per le conseguenze di quella partita - ha evidenziato ancora il numero 4 biancorosso - Però tutto fa parte di un percorso di crescita che stiamo facendo. Sicuramente la Rari spingerà sempre al massimo per vincere tutte le partite”.

A proposito di Champions League, domani alle 11 è previsto il sorteggio della prossima fase. Per quanto riguarda il campionato di Serie A1, invece, la squadra di Alberto Angelini affronterà sabato 14 dicembre nella piscina “Roghi” di Monterotondo la Roma Vis Nova.