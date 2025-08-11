IL PAGELLONE. Finale, si può solo risalire

VOTO 5

E' uno dei voti più alti delle ultime stagioni e, dopo il rischio retrocessione, può apparire quasi un paradosso.

Il motivo è semplice: troppe volte si è pensato di avere a che fare ancora con il Finale dell'epoca d'oro, quando invece è ormai evidente il passaggio della società giallorossoblu in un'altra dimensione calcistica.

Del resto rose poco competitive e un senso di distacco percepito attorno alle mura del Borel non potevano che portare a una serie di stagioni poco soddisfacenti.

Con l'arrivo in Promozione di Albissole e Millesimo era plausibile che qualche club avrebbe in maniera inattesa rischiato la retrocessione in Prima Categoria e, col senno del poi, non sorprende che ad essere coinvolti nella bagarre siano stati proprio i finalesi.

Toccato il fondo, sembra però giunto il colpo d reni da parte della società di Via Brunenghi, con l'ingaggio di mister Alessi e del suo staff (in cui spicca ovviamente la figura di Luca Monteforte) per puntare a un piano che possa garantire, nel corso del tempo, il ritorno a un certo livello di competitività.