Calcio, Juniores Nazionali. Il calendario è ufficiale, tutti gli impegni di Vado, Celle Varazze e Cairese

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, dopo la pubblicazione della composizione dei gironi, ha completato la stesura dei calendari e degli orari che accenderanno le gare del campionato nazionale Juniores Under 19 per la stagione sportiva 2025-2026.
La nuova stagione per le formazioni Under 19 dei 150 club della quarta serie italiana (alle quali si includono le cinque di Lega Pro fuori classifica: Casertana, Città di Pontedera, Giugliano, Sorrento, Virtus Verona e 1 della Serie B, fuori classifica il Delfino Pescara) inizierà il 13 Settembre con la fase regolare; il girone d’andata terminerà il giorno 13 dicembre, giro di boa il 10 Gennaio con la conclusione fissata all’ 11 Aprile.
Nel corso del campionato si giocheranno tre turni infrasettimanali (il 1 ottobre, l’11 Marzo e 3 Aprile 2026). Due le soste previste: dal 13 dicembre al 10 gennaio per le festività natalizie, il 27 settembre e il 14 marzo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.
Per quanto riguarda gli orari, il calcio d'inizio delle partite sarà alle ore 16 dal 13 Settembre, alle 15.30 dal 4 ottobre, alle 14.30 dal 26 ottobre, dal 31 gennaio alle 15, alle 15.30 dal 28 febbraio e dal 29 marzo alle 16. Al termine della fase regolare scatterà quella finale per l’assegnazione del titolo nazionale.
1ª Giornata
Andata: 13/09/25 – Ore 16:00
Ritorno: 24/01/26 – Ore 14:30
Celle Varazze – Biellese
Chisola – Saluzzo
Gozzano – Asti
Lavagnese – Cairese
Ligorna – Imperia
Sestri Levante – Derthona
Vado – Sanremese
Valenzana Mado – NovaraMentin
2ª Giornata
Andata: 20/09/25 – Ore 16:00
Ritorno: 17/01/26 – Ore 14:30
Asti – Vado
Biellese – Chisola
Cairese – Valenzana Mado
Derthona – Lavagnese
Imperia – Ligorna
NovaraMentin – Gozzano
Saluzzo – Sestri Levante
Sanremese – Celle Varazze
3ª Giornata
Andata: 27/09/25 – Ore 16:00
Ritorno: 24/01/26 – Ore 14:30
Celle Varazze – Saluzzo
Chisola – Sestri Levante
Derthona – Cairese
Gozzano – Sanremese
Lavagnese – NovaraMentin
Ligorna – Biellese
Vado – Imperia
Valenzana Mado – Asti
4ª Giornata
Andata: 4/10/25 – Ore 16:00
Ritorno: 31/01/26 – Ore 15:00
Asti – Biellese
Celle Varazze – Gozzano
Chisola – Derthona
Imperia – NovaraMentin
Lavagnese – Saluzzo
Sanremese – Vado
Sestri Levante – Ligorna
Valenzana Mado – Cairese
5ª Giornata
Andata: 11/10/25 – Ore 15:30
Ritorno: 7/02/26 – Ore 15:00
Cairese – NovaraMentin
Celle Varazze – Sestri Levante
Chisola – Ligorna
Derthona – Imperia
Gozzano – Asti
Lavagnese – Vado
Saluzzo – Valenzana Mado
Sanremese – Biellese
6ª Giornata
Andata: 18/10/25 – Ore 15:30
Ritorno: 14/02/26 – Ore 15:00
Asti – Derthona
Biellese – NovaraMentin
Celle Varazze – Gozzano
Chisola – Valenzana Mado
Imperia – Lavagnese
Saluzzo – Cairese
Sanremese – Ligorna
Sestri Levante – Vado
7ª Giornata
Andata: 25/10/25 – Ore 14:30
Ritorno: 21/02/26 – Ore 15:00
Asti – Sanremese
Biellese – Ligorna
Celle Varazze – Saluzzo
Chisola – Lavagnese
Gozzano – Imperia
NovaraMentin – Derthona
Valenzana Mado – Sestri Levante
Vado – Cairese
8ª Giornata
Andata: 1/11/25 – Ore 14:30
Ritorno: 28/02/26 – Ore 15:30
Biellese – Sestri Levante
Cairese – Celle Varazze
Chisola – Sanremese
Derthona – Gozzano
Lavagnese – Asti
Ligorna – NovaraMentin
Saluzzo – Imperia
Vado – Valenzana Mado
9ª Giornata
Andata: 8/11/25 – Ore 14:00
Ritorno: 7/03/26 – Ore 15:30
Asti – Biellese
Cairese – Sestri Levante
Derthona – Vado
Gozzano – Valenzana Mado
Lavagnese – Chisola
NovaraMentin – Saluzzo
Sanremese – Imperia
Ligorna – Celle Varazze
10ª Giornata
Andata: 15/11/25 – Ore 14:30
Ritorno: 14/03/26 – Ore 15:30
Biellese – Derthona
Celle Varazze – NovaraMentin
Chisola – Asti
Gozzano – Valenzana Mado
Ligorna – Sanremese
Sestri Levante – Vado
Saluzzo – Imperia
Lavagnese – Cairese
11ª Giornata
Andata: 22/11/25 – Ore 14:30
Ritorno: 21/03/26 – Ore 15:30
Asti – Sestri Levante
Cairese – Celle Varazze
Derthona – Gozzano
Imperia – Biellese
Lavagnese – Ligorna
NovaraMentin – Chisola
Sanremese – Saluzzo
Vado – Valenzana Mado
12ª Giornata
Andata: 29/11/25 – Ore 14:30
Ritorno: 28/03/26 – Ore 15:30
Biellese – Sanremese
Celle Varazze – NovaraMentin
Derthona – Cairese
Gozzano – Asti
Imperia – Lavagnese
Ligorna – Chisola
Saluzzo – Sestri Levante
Valenzana Mado – Vado
13ª Giornata
Andata: 6/12/25 – Ore 15:00
Ritorno: 3/04/26 – Ore 16:00
Asti – Celle Varazze
Biellese – Saluzzo
Cairese – Vado
Chisola – Imperia
Derthona – Ligorna
Lavagnese – NovaraMentin
Sanremese – Valenzana Mado
Sestri Levante – Gozzano
14ª Giornata
Andata: 13/12/25 – Ore 14:30
Ritorno: 11/04/26 – Ore 15:30
Asti – Ligorna
Cairese – Biellese
Chisola – Gozzano
Derthona – Sanremese
Imperia – Celle Varazze
Lavagnese – Valenzana Mado
NovaraMentin – Vado
Sestri Levante – Saluzzo
15ª Giornata
Andata: 20/12/25 – Ore 14:30
Ritorno: 18/04/26 – Ore 15:30
Biellese – NovaraMentin
Cairese – Ligorna
Celle Varazze – Valenzana Mado
Chisola – Lavagnese
Derthona – Asti
Gozzano – Vado
Imperia – Sestri Levante
Sanremese – Saluzzo