“Loano in Danza Summer Edition”, appuntamento al PalaGarassini dal primo al sette settembre

Dal 1° al 7 settembre il PalaGarassini di Loano ospiterà la nuova edizione di “Loano in Danza Summer Edition”, rassegna dedicata alla formazione e all’aggiornamento nel mondo della danza classica, moderna e contemporanea. L’iniziativa, giunta all’undicesimo anno, è promossa dall’Asd Promozione Danza Liguria con il sostegno del Comune di Loano – assessorato a Turismo, Cultura e Sport.

Il programma prevede stage, workshop e audizioni guidati da un corpo docente di altissimo profilo. Tra i professionisti presenti figurano Anbeta Toromani e Alessandra Celentano per la danza classica; Thomas Signorelli per la modern contemporary; Kledi Kadiu per modern dance; Francesco Mariottini e Macia del Prete per la contemporary dance; Giammarco Capogna per modern show dance; Emanuel Lo per l’hip-hop; oltre a Luca Andrea Tessarini, Francesco Nappa e Nicole Ward per il contemporaneo.

Obiettivo dell’evento è offrire a giovani danzatori e studenti locali l’opportunità di confrontarsi con esperienze e metodologie di insegnamento differenti, in un contesto di crescita artistica e personale.

Informazioni e iscrizioni sono disponibili scrivendo a pdlstages@gmail.com o consultando il sito www.promozionedanzaliguria.wordpress.com.