Nasce la Paola Cardullo International Libero School

Non un ruolo come gli altri: nella pallavolo di oggi, a partire dalla sua introduzione avvenuta nel 1998, il ruolo di libero richiede una serie di competenze specifiche - tattiche, fisiche e mentali - che non lo rendono assimilabile a nessuno degli altri propri di questo sport.

A chi sogna di interpretarlo sono richieste acute capacità di lettura - che spaziano dall’osservazione del gioco avversario alla conoscenza delle proprie compagne fino all’analisi dei vari momenti di una partita - poi tecnica difensiva e offensiva e infine una forza psicologica idonea a restare sempre sotto i riflettori del gioco, in quella che è una posizione fondamentale per l’equilibrio e i destini delle squadre di cui si fa parte.

Da questa unicità nasce un’esigenza: essere formati adeguatamente, personalmente, “tailor made”. Come nel calcio esiste il preparatore dei portieri, nel volley deve nascere l’allenatore dei liberi.

E allora chi meglio di una stella del firmamento pallavolistico italiano e internazionale, che ha interpretato questo ruolo per più di vent’anni e ha costruito una carriera di successi con i club e con la nazionale, può avere l’esperienza, la professionalità e il blasone per costruire i liberi di domani?

Paola Cardullo - per più di 10 anni libero della Nazionale Italiana di Volley, 17 trofei conquistati tra maglia azzurra e club e 15 titoli personali tra MVP e premi di “Miglior Libero” collezionati in tutte le competizioni alle quali cui ha partecipato - fa nascere oggi la PAOLA CARDULLO INTERNATIONAL LIBERO SCHOOL, la prima scuola dedicata ai liberi.



A CHI SI RIVOLGE

La proposta della Paola Cardullo International Libero School è diretta a società sportive, privati e a chiunque voglia avere un’assistenza diretta per lavorare sui fondamentali della pallavolo e, in particolare, su quelli del ruolo del libero, sia in Italia che all’estero.

Paola e il suo staff accompagneranno le atlete lungo un percorso di specializzazione, partendo dal lavoro sugli aspetti tecnici fino ad arrivare a fornire competenze e capacità per una perfetta gestione delle responsabilità ricadenti sul ruolo: anni di partite e lotte sui campi italiani, europei e mondiali - un tesoro di conoscenza e perizia, di vissuto e di pratica - verranno messi a disposizione e condivisi con le giocatrici.

La sede della scuola sarà a Milano, una delle città più importanti della nostra nazione e oggi luogo iconico nel mondo del volley, ma il magistero della Paola Cardullo International Libero School sarà itinerante, sempre pronto a raggiungere chi aderirà al progetto.

I PROGRAMMI

La Paola Cardullo International Libero School ha pensato a tre programmi costruiti “su misura” a seconda degli obiettivi dei richiedenti: ognuno di essi prevede un confronto iniziale con Paola Cardullo non solo tecnico, ma anche conoscitivo, durante il quale l’ex azzurra metterà a disposizione delle atlete la sua filosofia e la sua esperienza.

Annual Program

Il programma annuale prevede una supervisione continuativa da parte di Paola Cardullo, per dare continuità nel percorso intrapreso ed accompagnare le atlete al massimo sviluppo delle loro potenzialità. Il programma prevede allenamenti in presenza, video tecnici inviati a Paola dalla atleta o dall’allenatore per visionarne i progressi con relativa consulenza online, oltre a una scheda personalizzata con indicazioni mirate per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il programma si può modulare in base a specifiche e personali esigenze.

Day Program

Un’unica giornata di allenamento con Paola Cardullo. L’allenamento sarà suddiviso in due parti: la prima sulla ricezione, la seconda sulla difesa. Al termine della seduta verrà stilata una scheda personalizzata per indicare i punti di forza e gli aspetti da migliorare.

Professioniste

Questo programma è rivolto a chi già milita in campionati di categoria, B2, B1, A2, A1 e vuole migliorare ed affinare aspetti specifici. Partendo da un’accurata analisi iniziale, verrà elaborato insieme a Paola un programma basato sulle richieste della atleta. L’attività di affiancamento potrà prevedere aspetti tecnici, tattici, fisici o mentali. Potrà essere svolta in presenza e/o tramite videocall, per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza. Sarà un affiancamento continuo e costante, come avere un personal trainer che segue passo passo una persona per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi.

OPEN DAY

Nel corso di ogni anno la Paola Cardullo International Libero School organizzerà in diverse sedi italiane delle giornate aperte a tutti per conoscere da vicino le proposte e i metodi della scuola. La prima di queste è già stata programmata per il 4 gennaio 2025, a Cuneo, presso la sede della Academy Cuneo Granda Volley in via Bassignano 4, Palestra ex Media 4.

I CONTATTI

Si può accedere alla Paola Cardullo International Libero School visitando il sito della Scuola (www.paolacardulloliberoschoool.it) oppure mandando una mail a info@paolacardulloliberoschool.it per qualsiasi tipo di richiesta, informazione e personalizzazione.

LA BIOGRAFIA DI PAOLA CARDULLO

Paola Cardullo nasce a Omegna nel 1982. La sua carriera inizia nella società della sua città, nel 1996, con il debutto in Serie D e poi, con la prima squadra, in Serie B1. Nel 1999 viene ingaggiata dall’AGIL Volley, facendo la sua conoscenza della Serie A2 a Trecate e, due stagioni dopo, della massima serie a Novara, dove la società nel frattempo si era trasferita: è qui che la ancora giovane Paola spicca davvero il volo, facendo conoscere al mondo del volley quel graffio vincente che la contraddistinguerà lungo tutto il corso della sua parabola agonistica.

La storia d’amore con Novara dura dieci anni ed è prolifica di successi: arrivano una Coppa Italia di Serie A2, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa di Lega, due Coppe Cev/Top Teams Cup e una Challenge Cup. Nella stagione 2009/2010 Paola cambia squadra e si trasferisce nella neopromossa Villa Cortese, con la quale conquista altre due Coppe Italia. Nel 2011/2012 ecco un’esperienza all’’estero: Cardullo raggiunge Cannes, diventando libero del Racing, ed è subito accoppiata Coppa di Francia-Campionato Francese. Da qui seguono il ritorno a Villa Cortese, poi l’LJ Volley a Modena, quindi Forli e infine Piacenza.

Nel 2015/2016 la chiamata di Bergamo: saranno altre tre stagioni coronate con una Coppa Italia (2015/2016). A 37 anni il ritiro, non prima di aver indossato anche le maglie di Filottrano e Scandicci.

Lunghissima e felice la sua storia con la maglia azzurra. La prima convocazione in nazionale arriva a 18 anni, la prima vittoria con l’Italia a 20 anni, quando conquista l’oro Mondiale in Germania. In tutto Paola colleziona 289 presenze con la massima selezione del Paese, aggiudicandosi 2 ori e 2 argenti europei, una Coppa del Mondo, una Gran Champions Cup e due argenti e due bronzi ai World Grand Prix. Dalla sua anche due partecipazioni olimpiche.