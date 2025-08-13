Calcio. Italo Demichelis è il nuovo Responsabile Coordinativo: "Per i nostri colori è un colpo di portata storica"

Non nasconde il propio entusiasmo il Legino per l'ingresso nei quadri verdeblu di Italo Demichelis. L'ex dirigente del Crema ha infatti lasciato la Serie D per sposare il progetto del club del Presidente Carella. Demichelis sarà infatti il Responsabile coordinativo Prima Squadra - Settore Giovanile.

"L'USD Legino 1910 - si legge nella nota del club - è orgoglioso di annunciare l’ingresso nella propria famiglia di Italo Demichelis, figura di spessore assoluto e professionista riconosciuto a livello nazionale. Reduce dalla scorsa stagione al Crema in Serie D e corteggiato da importanti realtà di Serie D e Serie C, Italo ha scelto di sposare il nostro progetto, portando con sé un patrimonio di esperienza e competenze che ci permetteranno di ampliare il nostro raggio d’azione oltre i confini liguri.



Nel suo nuovo incarico di Responsabile coordinativo Prima Squadra – Settore Giovanile, Demichelis avrà un ruolo centrale nello sviluppo e nella crescita di tutto il club, contribuendo a strutturare un percorso di lavoro condiviso che parte dalle giovanili fino alla prima squadra.



Ma il suo impegno non si fermerà qui: insieme a Fabio Tobia, seguirà il progetto “Inclusione” e sarà protagonista di iniziative di grande valore sociale e sportivo. Tra i progetti già in cantiere, uno particolarmente innovativo è dedicato alla tutela e al supporto degli atleti in età pre e adolescenziale, con un’attenzione specifica ai disagi emotivi e alle sfide che ragazzi e ragazze affrontano in questa fase delicata della vita.



Visione, passione e concretezza: l’arrivo di Italo rappresenta un passo fondamentale e una pietra miliare per la crescita del Legino e una dichiarazione d’intenti per il futuro.



Benvenuto Italo, la nostra storia da oggi si arricchisce di una nuova, importante pagina".